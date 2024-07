Gjelden oversteg eiendelene hos avdød advokat

I advokatskandalen der det er meldt inn mer enn 700 millioner i krav mot den avdøde, tidligere Bull Årstad-advokaten Per Asle Ousdal, har Sør-Rogaland tingrett nå behandlet oppbudsbegjæring i to sentrale selskaper. Dette gjelder siviløkonom Per A Ousdal AS og hans tidligere heleide Otica AS. Som ventet var det ikke nok verdier i selskapene til å dekke gjelden, og begge selskapene ble dermed tatt under behandling som konkursbo.

I førstnevnte selskap var den samlede gjelden 7,7 millioner kroner, og det ble ikke funnet eiendeler.

I Otica AS var det eiendeler på 11,5 millioner kroner i form av eiendommer, løsøre, fordringer og bankinnskudd. Den samlede gjelden var imidlertid 13,5 millioner kroner, så heller ikke dette selskapet er i stand til å dekke forpliktelsene sine.

Skiftesamling i begge selskapene er berammet til fredag 27. september i Sandnes tinghus.

Det var Sandnesposten som først omtalte oppbudsbegjæringene.