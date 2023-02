Gjekk inn for kraftig takstauke for elbilar

Fleirtalet i Samferdsleutvalet i Rogaland fylkeskommune gjekk i går inn for at det skal bli over 50 prosent dyrare å køyre elbil gjennom Ryfast-tunnelen, skriv Strandbuen. Politikarane vil auke elbiltaksten frå 50 til 70 prosent av ordinær takst, noko som betyr at elbil-eigarane må ut med 38 kroner meir enn før for å køyre ein veg gjennom den undersjøiske tunnelen. Mindretalet som var i mot bestod av Venstre, Frp, Folkets parti og MDG. Det er fylkestinget som endeleg skal vedta takstauken.