Gitlesen får pris

Jens Petter Gitlesen fra Stavanger får Universitetet i Oslo sin Menneskerettighetspris for 2021. Gitlesen har gjennom en årrekke vært en forkjemper for utviklingshemmedes rettigheter her i landet, ifølge juryen. Han har blant annet fått FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne inn i norsk lov. Gitlesen har tidligere vært forbundsleder for Norsk forbund for utviklingshemmede.