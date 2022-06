Girl in Red kjem ikkje til Stavanger

Girl in Red, eller Marie Ulven Ringheim, kjem ikkje til festivalen Mablis i Stavanger i sommar. Det skriv festivalen på si eiga facebookside.

Girl in Red var den største artisten Mablis til no har sagt skulle kome. Artisten har på eigen Instagram-konto sagt at ho har skadd stemmebanda sine og difor må avlyse fleire konsertar.