Gir seg ikke om fortsatt gratis ferje

– Vi fikk ganske tydelig beskjed om at dette skal ordnes, så det var et godt møte med statsråden i dag, sier Ole Olsen som er leder for aksjonsgruppen for fortsatt gratis ferjer i Rogaland.

Han og ordfører på Kvitsøy Kjell Andre Nordbø møtte i dag kommunalminister Erling Sande, statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Kalsås og landbruksminister Geir Pollestad i Oslo.

– Vi vet ikke hvordan det skal ordnes, men trolig kommer det noe i revidert nasjonalbudsjett.

Flertallet i fylkestinget i Rogaland har vedtatt at bilister må begynne å betale igjen for at det ikke skal bli kutt i hurtigbåttilbudet. Regjeringen har bevilget penger til fylkene for at det skal være gratis ferjer.