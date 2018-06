Gir ikkje opp lang kulvert

Bystyret i Stavanger held fast på at det skal byggjast lang kulvert over E39 i Tasta bydel. Ei slik løysing blir så dyr at det fører til budsjettsprekk for E39-bygginga frå Tasta til Randaberg. Nå blir det ny runde for å spare andre stader på vegen.