Gilje Nordås med personleg rekord på 3000 meter

Narve Gilje Nordås frå Voll, sette ny personleg rekord på 3000 meter, under Trond Mohn Games i Bergen i går kveld.

Gilje Nordås tok ein suveren seier med tida 7.35,75. Det er mest seks sekund raskare enn den førre personlege rekorden frå Madrid i februar.

Det er berre dei tre Ingebrigtsen-brørne som har sprunge 3000 meter raskare her i landet.

For treningskompisen Per Svela blei det for tøft å halde følge. Han kom 15 sekund etter Gilje Nordås i mål.