Gikk seg vill til Kjerag

To nederlandske menn, begge 33 år, meldt fra sent onsdag kveld at de hadde gått seg vill på vei til Kjerag i Lysefjorden på grunn av dårlig sikt. Frivillige fra Norsk Folkehjelp Strand fant dem raskt. De var kalde men ellers i forholdsvis god form.