Gikk seg bort i Preikestol-området

Et utenlandsk par måtte assisteres ned fra Neverdalsfjell av frivillige hjelpemannskaper da de i 2230-tiden lørdag kveld meldte at de hadde gått seg både bort og fast. Litt før kl. 04 meldte Norsk Folkehjelp at paret var trygt nede fra Preikestolen-området.