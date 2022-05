Gikk amok

En mann i 20 årene gikk amok inne på et spisested i Stavanger sentrum like før klokken 23 torsdag kveld. Mannen angrep ansatte, kastet på møblement, og ødela en kortterminal. Politiet fikk etter hvert kontakt med 20 åringen, og han er anmeldt for trusler, kroppskrenkelse og skadeverk.