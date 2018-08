Gigantbot for ulovlig transport

Et tysk transportfirma fikk i går en bot på hele 600.000 kroner for å ha kjørt med overvekt på E39, skriver Stavanger Aftenblad. Bakgrunnen var at de fraktet deler av en vindmølle ulovlig gjennom Ålgård. Firmaet erkjenner feilen, ifølge avisen.