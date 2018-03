Gigant-overskudd i kommunene

De 26 kommunene i Rogaland fikk et samlet netto driftsresultat på 1,6 milliarder kroner i fjor, viser foreløpige regnskaper, skriver Aftenbladet. Rennesøy var den eneste kommunen som fikk et negativt driftsresultat. Det var ekstraordinære skatteinntekter som ga kommunene et godt år i fjor.