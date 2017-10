Geologer sjekker rassted i Gjesdal

Fylkesvei 45 er stengt ved Gilja etter et jordras. Raset har gått mellom Skredlitunnelen og Giljajuvtunnelen. Geologer er nå på vei til stedet for å sjekke faren for nye ras. Bilister på vei til og fra Hunnedalen/Sirdal må gjøre om fylkesvei 503 Gloppedalen.