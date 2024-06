Geir Søndeland blir redaktør for ny avis i Stavanger

Mangeårig journalist i Stavanger Aftenblad Geir Søndeland blir ansvarlig redaktør og daglig leder for den nye nettavisen RA Stavanger. Det er Amedia som står bak den nye avisen.

– Jeg gleder meg enormt til å komme i gang, sier Søndeland i en pressemelding.

– Norges beste, vakreste og viktigste by trenger mer enn Stavanger Aftenblad. Stavanger skal få den friske, freidige og folkelige avisen byen fortjener. Jeg har konkurrert mot Aftenbladet før. Nå er jeg supermotivert for å gjenoppta konkurransen og gi alt for byen og innbyggerne som kaptein for RA Stavanger, sier den nyansatte redaktøren.