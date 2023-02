Gebyrauke for pasientar på over 100 prosent

I fjor var det over 10 000 pasientar som ikkje møtte til avtalt sjukehustime på Helse Fonna sine sjukehus i Nord-Rogaland og Sunnhordland, skriv Haugesunds avis. Nå aukar gebyret igjen for ikkje å møte opp, og er oppe i 1500 kroner. I løpet av dei siste fire åra har gebyret for å vera vekke frå avtalt sjukehustime gått opp frå 702 kroner, altså ei auke på godt over 100 prosent.