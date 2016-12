Gasstårn på Kårstø rustet nesten i stykker

Normalt skal den aktuelle veggen være 22 millimeter tykk, men på et område på størrelse med en håndflate var tykkelsen nede i 2 millimeter, skriver Stavanger Aftenblad. Tanken brukes til lagring av svært brennbar propangass under høyt trykk.

Så fort skaden ble oppdaget, ble området sperret av, og problemet ble utbedret. Også en etantank ble reparert etter at det ble oppdaget at tykkelsen på metallveggen der var nede i 14 millimeter.

Leder Rikard Sætre i Industri Energi på Kårstø sier det er skremmende å tenke på at det nesten var rustet hull i gasstårnet.

– Det er kun ren og skjær flaks at vi ikke blir en del av statistikken over ulykker. Det er bare en tilfeldighet at dette ble sjekket, sier Sætre. Han spør seg nå hvordan de kan vite at sikkerheten blir ivaretatt på Statoils anlegg. Selskapets talsperson Elin A. Isaksen sier skadene ble oppdaget av et prosjekt som nettopp skulle sjekke overflater på Kårstø.

– Da skaden ble oppdaget, ble det innført tiltak umiddelbart. Området ble avsperret, arbeid ble stanset og vi fulgte opp med ekstra gassdetektorer, forteller hun. Isaksen sier propantårnet sjekkes jevnlig «i henhold til våre inspeksjonsprogrammer».