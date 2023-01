Gassledning gravd over

Lyse har fått melding om at en entreprenør hadde gravet over en av Lyses naturgassledninger på Bryne. – Vi har fått bekreftet at det ikke er noen personskader, skriver kommunikasjonsdirektør Atle Simonsen i en pressemelding. Gasstilførselen er nå midlertidig stengt og det er ingen lekkasjer fra ledningen. Nødetatene er rutinemessig på stedet og politiet melder at situasjonen er avklart og under kontroll.

Stengning av gassen medfører at enkelte gasskunder mister tilførsel. I tillegg berører dette nærvarme til beboere i Eivindsholen som midlertidig er ute av drift. Feilretting er startet, men det er usikkert hvor lang nedetid dette uhellet vil medføre, melder Lyse.