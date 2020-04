Gassflaske eksploderte

Bare tilfeldigheter gjorde at to unge medarbeidere i Equinor ikke mistet livet på Heimdal-plattformen i Nordsjøen i november i fjor, skriver E24. En gassflaske eksploderte, og traff de to Equinor-ansatte, som begge ble alvorlig skadd i eksplosjonen.