Gasset på i 60-sone

Utrykningspolitiet gjennomførte nok en laserkontroll på Klepp. I ettermiddag målte de farten til kjøretøy i 60-sonen langs Jærvegen. På under to timer ble det utstedt ti forenkla forelegg. Høyeste hastighet av 80 km/t. I Time kommune ble det også utstedt to bøter, for høy hastighet i 50-sonen.