Garasjeanlegg overtent i Vindafjord. Hus evakueres

Klokken 14.10 fikk politiet informasjon som førte til at de har opprettet en sikkerhetssone på 200 meter rundt bygget som er overtent i Bergvegen i Ølensvåg. Det har ført til at to-tre hus må evakueres i området. Årsaken er at det oppbevares gassflasker inne i bygget som brenner.

Det er ingen personer inne i bygningen.

Politiet og brannvesenet rykket ut etter meldinger om brann i bygningen klokken 1335.

Brannvesenet foretar en kontrollert nedbrenning. Det er ingen fare for spredning, melder politiet.

Bygget har blitt brukt til lager av diverse kjøretøy. Politiet gjør undersøkelser og avhør av vitner på stedet.