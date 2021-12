Garasje brant ned

En garasje i Erfjord i Suldal brant ned i natt etter at en brann startet ved to tiden. Det var fare for at brannen ville spre seg til bolighuset, og de som bor der klarte å komme seg ut, og nærmeste naboer ble varslet. Huset ikke utsatt for flammer, men biler har fått brannskader. En person fikk i seg røyk, og ble sjekkes av helsepersonell.