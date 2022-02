Går vidare til Sistesjansen

Ein artist og ei gruppe frå Rogaland blei i går kveld klare for Sistesjansen. Det betyr at dei skial konkurrere med to andre artistar om å få den siste finaleplassen i den norske finalen i Melodi Grand Prix. Det gjeld Mari Bølla frå Bryne og metallgruppa TrollfesT, med medlemmer frå Karmøy og Sveio.