Går til Sarpsborg 08

FKH-spiss Ibrahima Koné går til Sarpsborg 08. Koné må kun bestå den medisinske testen hos Sarpsborg 08 for at alt skal være i orden. 21-åringen er for øyeblikket på ferie i hjemlandet Mali. Kontrakten med Sarpsborg 08 strekker seg over tre år.