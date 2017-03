Går ned i lønn

I årsrapporten fra Statoil for 2016 som ble sluppet i dag viser at konsernsjef Eldar Sætre gikk ned i lønn i fjor, fra 14,2 millioner kroner til 11,4 millioner kroner skriver Dagens Næringsliv. Alle Statoil-toppene unntatt den London-baserte strategidirektøren John Knight får lønn i kroner, men Statoil har gått over til å føre regnskapet sitt i dollar.