Går mot nedlegging av Team Coop

Sykkellaget Team Coop, som held til i Sola, går mot nedlegging, om dei ikkje får fleire sponsorar. Det opplyser laget i ei pressemelding.

Auka kostnadar har ført til at laget ikkje lenger kan drive vidare utan å få inn meir pengar. Team Coop har vore eit viktig lag i norsk sykkelsport i over ti år og har mellom anna eit verdsmeisterskap under beltet.

Laget skal etter planen sykle Arctic Race og Tour of Denmark.