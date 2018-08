Gamle Skudeneshavn uten vektere

Beboere i Gamle Skudeneshavn frykter for husene sine, etter at boligalarmselskapet Verisure ikke lenger har vektere i området. Beboerne har betalt for en pakke som inkluderer vektertjeneste. Men selskapet mener boligene er godt nok sikret mot brann og innbrudd som før.