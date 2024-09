Gabriel (15) og Noah (16) reddet en mann timer før dødsulykken

Lørdag kveld havnet en mann på vannskuter i en ulykke utenfor Talgje i Ryfylke.

Denne mannen fikk hjelp Gabriel Johan Misiewicz-Myhre (15) og Noah Østerhus Ask (16). Disse to ble søndag funnet døde utenfor Tau i Strand kommune.

Dette var også en vannskuterulykke.

Tipset avisen om ulykke

Klokken 16.13 sendte 15 år gamle Gabriel Johan Misiewicz-Myhre en e-post til Stavanger Aftenblad hvor han tipset om ulykken.

«Stygg vannskuterulykke i Ryfylke utenfor Talgje. Personen er trygg, men vannskuteren ble delt i to og holdt på å synke. To 16 år gamle gutter var først på stedet og fikk tak i hjelp til vedkommende», skrev Gabriel Johan Misiewicz-Myhre.

Han forklarte videre at vannskuteren hadde truffet en stor bølge, og at føreren var blitt kastet av. Senere bekreftet han at de to tenåringene som kom hjelpende til, var ham og en kompis.

– Begge guttene kontaktet foreldrene sine lørdag og fortalte at de hadde vært vitner til en ulykke hvor de hadde hjulpet en mann som krasjet på vannskuter, sier bistandsadvokat Maren Eide til Aftenbladet mandag kveld.

Foreldrene til de to tenåringsguttene har det tungt, ifølge bistandsadvokaten.

– De er helt knust. Det er det verste en forelder kan oppleve, sier hun til NRK.

Halv stang på Hetland videregående skole i Stavanger, der Noah (16) gikk. Foto: Arild Eskeland / NRK

Fant ødelagt vannskuter

Det kom informasjon om funn av en vannskuter med skader søndag i 13-tiden. Dette var vannskuteren som de to guttene kjørte.

Søk ble gjort på sjøen, med innsats fra politi, Hovedredningssentralen og Redningsselskapet. Kort tid etter, 14.30 søndag, ble to unge menn funnet omkommet i sjøen.

– Det er grunn til å tro at ulykken fant sted i løpet natt til søndag eller lørdag kveld, sier vaktleder Kjetil Hagen i Hovedredningssentralen Sør-Norge til NRK søndag.

Vannskuteren ble funnet ved Rossøya. De omkomne ble funnet mye lenger sør, på nordøst siden av Austre Åmøy, opplyser Hovedredningssentralen til NRK.

Det er i underkant av ti kilometer avstand mellom de to øyene.

Kranbåt hjalp til

Etter å ha fått kontakt med mannen som var involvert i ulykken, varslet Gabriel og Noah båten «Restless Challenger», som allerede befant seg i området, for å be om hjelp.

Mannskapet på kranbåten fikk mannen opp av sjøen, og fraktet både ham og den ødelagte vannskuteren i land.

– Guttene forsto at de hadde bidratt til å redde et liv, og var selvsagt stolte av det de hadde gjort, sier bistandsadvokat Eide til Stavanger Aftenblad.