Fyll og tull i Egersund

Klokka 23.43 fikk politiet melding om slagsmål i Egersund sentrum. En mann fikk brukket nesen. Den mistenkte hadde forlatt stedet. Like i forkant ble en gjest – en mann i 20-årene – på Oktoberfestivalen anmeldt for vold mot en vekter. Han ble sendt vekk fra stedet. Og så, klokka 03.22, fikk politiet melding om mer slåssing i sentrum. I tillegg var en bilrute blitt knust. Politiet tok kontakt med to personer som forsøkte å løpe fra stedet.