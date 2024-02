Fylket betaler tilbake 13 millionar til Stavanger for gratis kollektivbillettar

Fylkesdirektøren meiner at Kolumbus har hatt ekstra inntekter på 13 millionar, 385.000 kroner som følge av gratisbillettane som Stavanger kommune betalte for i perioden frå juli 2023 til nyttår same året. Stavanger kommune har hevda at gratis-tiltaket har ført til sal av mange periodebillettar som i har blitt brukt i liten grad. Fylkesdirektøren sitt reknestykke tar høgde for dette og betyr at Stavanger kommune slepp å betale full billettpris for periodebillettar som er brukt mindre enn det som er vanleg.