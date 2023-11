Fylkesveg 450 stengt mellom Dirdal og Oltedal

På fylkesvei 450 i Gjesdal, mellom Dirdal og Oltedal, har det gått et steinras vest for Røyrdalstunnelen. Det skal være snakk om store steiner, og raset er, ifølge en tipser til Aftenbladet, mellom 30 og 50 meter stort.

Fv. 450 er stengt på stedet som følge av raset.

Ifølge trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen, Monica Øksengård, er geolog ventet til stedet klokka 08.30. Etter dette blir det vurdert om det er fare for at det kan rase mer stein.

Anbefalt omkjøring er Fv. 503 om Vikeså og Gloppedalsura.

Statsmeteorolog Steinar Skard opplyser at det har vært en kraftig temperaturstigning i området, og at NVE i går gikk ut med et farevarsel for jordskred i dette området.