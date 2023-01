Fylkesutvalget går for veiprising

Fylkesutvalget i Rogaland støtter forslaget om kilometeravgift for elbiler, samtidig som dagens bompengesystem beholdes. Det skriver Stavanger Aftenblad. Bakgrunnen for utredningen behovet for å endre dagens system for veibruksavgift og bompenger med noe som skal være et mer «bærekraftig og treffsikkert system for prising av bruk av vei». I dag betales veibruksavgiften på omsetning av bensin og diesel.

Fremskrittspartiet og Folkets Parti stemte mot etter en 45 minutters debatt.