Fylkesutvalget går for «indre» E39

Flertallet i fylkesutvalget i Rogaland går i dag for at indre linje av E39 bygges ut til motorvei sørover fra Sandnes. Alternativet var over Høg-Jæren, altså lenger vest enn dagens E39. Det er samferdselsministeren som endelig avgjør trasévalget.