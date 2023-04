Fylkesordføraren vil redusere elbilrabatten i Ryfast

Fylkesordføraren vil klage på Vegdirektoratet sitt vedtak om å ikkje redusere elbilrabatten for køyring i Ryfasttunnelen. Direktoratet sa nei til fylkeskommunen sitt forslag om å redusere elbilrabatten frå 50 til 30 prosent, for å få nok bominntekter til å betale ned tunnelen på 20 år. I staden gjekk direktoratet inn for ei auke i bomtaksten på 15 prosent for alle bilistar. Fylkespolitikarane avgjer om det blir noko av ei slik klage i fylkesutvalsmøtet i dag.