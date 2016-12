Landbruksdirektoratet vil stramme inn mulighetene som sikrer utbyggere førsteretten til nye utbyggingsområder. Fylkesmann i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa, støtter innstrammingene.

– Det vil gi større forutsigbarhet, både for de mange planprosesser i kommunene og for landbruksnæringen. Det vil også gi åpenhet; vi vil i mye større grad få en mulighet til å diskutere hvor en utbygging skal være, sier Kleppa.

Avtalene om opsjon, som betyr avtaler om forkjøpsrett, sikrer utbyggerne førsteretten dersom det blir lov å bygge ut, mens bøndene får utbetalt store summer hvert år.

Støtter ikke forbud

Det er særlig på Nord-Jæren slike avtaler inngås, og ordfører Ole Ueland i Sola kommune er delvis enig med fylkesmannen.

Ordfører i Sola, Ole Ueland. Foto: Erik Waage / NRK

– Vi opplever at disse opsjonsavtalene gir noe press på arealene. Det er også en utfordring for kommunene som ønsker å engasjere seg i boligutbygging. Jeg tror ikke et forbud er rett vei å gå, men det kan være fornuftig å se på begrensninger, sier han.

Vil tenke selv

Øster Hus er en tung aktør som utbygger i regionen og selskapet har forståelse for jordvern. Men ikke til enhver pris.

– Vi støtter jordvernet, det har vi alltid gjort. Men vi er ikke tilhengere av et arealvern, sier Egil Skjæveland, leder for tomteutvikling i Øster Hus.

– Vi må prøve å se inn i glasskulen: Hvor kommer det utbygging, hva blir aktuelt å bygge ut som boliger, eller som næringsbygg. Vi må få lov til å tenke selv, fortsetter han.