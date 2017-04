Fylkesmannen har hatt kontakt med politiet om mobbesaka i Bjerkreim

Det er måten politiet ordla seg på til NRK då dei la vekk mobbesaka i Bjerkreim, som er bakgrunnen for at utdanningsdirektør Sølvi Ona Gjul denne veka har teke kontakt med politiet.

Politiet sa at dei ikkje hadde funne bevisgrunnlag for brot på opplæringslova. Dette kan verka forvirrande med tanke på at Fylkesmannen i dei konkrete sakene har konkludert med at skulane braut opplæringslova ved at dei ikkje oppfylte retten til godt skulemiljø for elevane saka galdt.

– Me står sjølvsagt på det som me kom fram til. Saksbehandlinga strekte seg over fleire år, og alle fekk medhald. Kommunen hadde brote lova fleire gonger, seier Ona Gjul.

Men ho legg til at dei sjølvsagt forstår at beviskravet er annleis når politiet skal vurdera om noko er straffbart.

Fekk presisering

I samtalar med Fylkesmannen har politiet presisert at det berre er det strafferettslege dei vurderer. Det seier dei også til NRK.

– Saka har blitt etterforska ut frå eit strafferettsleg perspektiv. Den er lagt vekk på grunn av bevisets stilling, noko som vil seia at etterforskinga ikkje har funne sikkerheit for at eit straffbart forhold ligg føre, seier politiadvokat Kristin Nord-Varhaug.

Denne presiseringa gjer det tydeleg at forvaltinga og politiet har ulike roller, noko Ona Gjul meiner er svært viktig å få fram.

– Det er ikkje Fylkesmannen det går ut over dersom denne presiseringa ikkje kjem fram, men dei som har klaga inn sakene sine, og som kanskje kunne få eit inntrykk av at det Fylkesmannen gjorde ikkje var rett, seier ho.

Har framleis klagefrist

Familiane som i utgangspunktet melde mobbesakene inn til politiet kan framleis klaga på at politiet la saka vekk førre veke. Fristen for klaga går først ut når det har gått tre veker frå saka blei lagt vekk.

Dei har engasjert ein advokat og vurderer å klaga på politiet si avgjersle.