Fylkeslederen i Rogaland KrF vil i dialog med dagens regjering

– Jeg tror vi vil oppnå mest ved å gå i diskusjon med den sittende regjeringen som med oss vil bli en flertallsregjering, sa Oddny Helen Turøy til det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Rogaland lørdag ettermiddag.

Fylkesleder Oddny Helen Turøy i Rogaland KrF sier nei til venstresiden i norsk politikk. Foto: Kai Hjertenes / NRK

– Det har vært et vanskelig, og ikke opplagt valg. Jeg bestemte meg først helt i det siste. For meg handler dette om hvor vi får gjennomslag for mest KrF-politikk, la fylkeslederen til.

Det har lenge vært knyttet stor spenning til hvilken side fylkesleder Oddny Helen Turøy ville falle ned på. Først klokken 14.30 lørdag flagget hun syn.

– Jeg har sans for mye av det Knut Arild Hareide har lagt fram, men synes at det vi bandt oss til før valget i fjor var vanskelig, la hun til.

Hvor mange av de 15 delegatene blir blå?

Rogaland er første fylkeslag ut og de 135 stemmeberettigede skal i løpet av ettermiddagen lørdag avgjøre hvem som får delta på det ekstraordinære landsmøtet om to uker.

Rogaland KrF skal velge 15 delegater som, sammen med fylkesleder Oddny Helen Turøy, deltar på KrFs landsmøte i Oslo 2. november.

Debatten er ventet å fortsette i flere timer. Først etter klokken 17 blir det klart hvilke delegater som velges, og hvor mange av dem som støtter fylkeslederen i hennes syn på å gå til Høyre og Frp.

Fylkesordføreren ser motsatt vei

– Dagens møte er veldig spennende. Flere lokallag har hatt møter og de fleste har gått inn for å støtte en Høyre-regjering, men likevel vil jeg si at møtet er åpent, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) til NRK.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) håper flere politikere snur, og støtter Hareides Ap-frieri. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det vil være bra for partiet å se på nye samarbeidspartier. Jeg støtter Hareides argumenter, sier Ege Tengesdal.

Partileder Knut Arild Hareide har rådet partiet å søke regjeringsmakt med Jonas Gahr Støre (Ap), og vil trolig trekke seg som KrF-leder hvis han ikke får gjennomslag for sitt syn.

Går alt Hareides vei, kan KrF felle dagens regjering. Men delegatene fra partiets største fylker gir Erna Solberg nytt håp om å fortsette som statsminister.

Klart flertall mot Hareide

Sju av ti som deltar på Rogalands møte støtter dagens Solberg-regjering, viser en kartlegging som Stavanger Aftenblad har gjort. Dette er også anbefalingen fra nestleder og rogalending, Olaug Bollestad.

Partileder Knut Arild Hareide og nestleder Olaug Bollestad var tilstede da Stavanger KrF diskuterte veivalget tidligere i høst. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Dersom delegatene deles i to blokker, blå og rød, så er oppdatert fordeling denne:

Blå: 87 delegater (64,4 prosent)

Rød: 37 delegater (27,4 prosent)

Uvisst: 11 delegater (8,1 prosent)

Har pekt ut 23 navn

Valg- og nominasjonskomiteen har valgt ut 23 kandidater i sin innstilling. Lista skal bli kortere. Delegatene på fylkesårsmøtet kan også fremme benkeforslag på møtet.

Innstilling med 23 navn Ekspandér faktaboks Følgende representanter er valgt ut av valg- og nominasjonskomiteen i Rogaland KrF: Bjørg Lauvvik, Sola Bjørg Tysdal Moe, Stavanger Geir S. Toskedal, Karmøy Gro Helleland, Lund Gunn-Marit Lygre, Tysvær Henrik Halleland, Finnøy Håkon Faarlund Hetland, Gjesdal Inge Takle Mæstad, Stavanger Jan Gunnar Mattingsdal, Hå Jonas Andersen Sayed, Sokndal Jonas Skrettingland, Hå Magne Audun Kloster, Hjelmeland Marie Ljones Brekke, Stavanger Mirjam Ydstebø, Kvitsøy Odd Kristian Nybø, Randaberg Ole Tom Guse, Forsand Per Kåre Foss, Sola Solveig Ege Tengesdal, Eigersund Steinar Skartland, Vindafjord Svanhild Løge Skålheim, Suldal Tom Landås, Haugesund Trond Arne Pedersen, Sokndal Unni Sirevåg Lende, Time

Det er fylkesårsmøte som bestemmer hvordan styrkeforholdet for de ulike synene er representert for delegasjonen fra Rogaland. Altså om delegatene skal ha bundet mandag. Dette vil bety at en person må stemme mot sin egen personlige overbevisning på landsmøtet.

– Jeg vil tro, og anbefaler, at delegatene som blir valgt får stemme ut fra sin egen overbevisning. Men dette blir en diskusjon. Det blir veldig spennende å se hva vi kommer frem til, sier Ege Tengesdal.