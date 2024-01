– For vår del sparar me fleire hundre tusen kroner på at me ikkje må betala for frakt av varer og tenestar med bil på ferja, seier Ole Olsen, som er dagleg leiar av vindu- og dørprodusenten Meling på øya Kvitsøy i Rogaland.

Slik har det vore sidan september i år, men i desember vedtok fylkestinget at bilar og vogntog må betale likevel. Viss ikkje kom det til å gå ut over hurtigbåtrutene i fylket.

Olsen er også leiar av aksjonsgruppa Nei til fjerning av gratis ferje. Han er passeleg irritert over det han nå får vita:

Dei siste tala frå økonomien i Rogaland fylkeskommunen peikar på eit overskott for 2023 på 283 millionar kroner.

I 2022 var overskottet på 884 millionar og i 2021 på 671 millionar kroner.

– Det viser at det er handlingsrom i Rogaland fylkeskommune. Det står ikkje mellom å innføre på nytt betaling for bilar på ferjene eller nedlegging av hurtigbåtruter, seier Olsen.

– Dette handlar meir om politikk enn økonomi.

Rogaland fylkeskommune vil fjerna gratis ferje og likevel behalde støtta. Er det eigentleg greitt? Ja, seier ein ekspert i denne saka.

Fylket har ikkje råd

– Me har eit lokalt sjølvstyre som har funne ei god løysing slik at me også kan oppretthalde viktige båtruter til innbyggjarane i heile Rogaland, seier gruppeleiar Erlend Jordal frå partiet Høgre.

Erlend Jordal er gruppeleiar for Høgre i fylkespolitikken i Rogaland. Foto: Høyre

Saman med KrF, Venstre og Frp utgjer Høgre fleirtalet i fylket.

Det vil kosta fylkeskommunen 15 millionar kroner i året å fortsetje med gratisordninga for bilar på ferjene. Dette kjem i tillegg til overføringane frå staten på 40 millionar kroner.

Overskottet i fylket blir truleg nær 300 millionar i år, men Jordal lar seg ikkje rokke.

– Dette er pengar som er sett av til å betale for investeringar i 2024. Dei pengane er ikkje friske bidrag som me kan disponere, slår han fast.

Dei fleste bilane er private, men næringslivet er også tydleg til stades på Kvitsøy-ferja, ein måndag føremiddag. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Fylkeskommunen kan miste statstilskott

Men om fylkeskommunen kjem til å spare pengar på å ta betalt for ferjebilistane er nå meir tvilsamt enn før.

Kommunalminister Erling Sande (Sp) Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Kommunalminister Erling Sande har gjort det klårt at Rogaland fylkeskommune ikkje får behalde midla staten har overført til fylket for å gjera ferjerutene gratis.

Det står uttrykkeleg i eit brev som han har sendt til fylkesordføraren.

Fylkesordførar Ole Ueland (H) meiner på si side at dette er pengar som fylket kan styre sjølv.

– Det er eit angrep på sjølvstyreretten og lokaldemokratiet, dersom regjeringa trekker tilbake desse pengane, seier han.

Det handlar om tusenvis av kroner

I 2022 hadde Kvitsøy-ferja nesten 95.000 personbilar med passasjerar. Blant dei som brukar ferja flittig, er Roar Bjelland Nielsen. Han har verkeleg merka det positivt på lommeboka, det som skjedde i september i fjor.

Roar Bjelland Nielsen sparar tusenvis av kroner i månaden på gratisordninga. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Kona og eg hadde kvart vårt ferjekort for bil. For vår del har det blitt 6000 kroner mindre å betala i månaden, seier han.

Med ei kone som jobbar på fastlandet og ein son som spelar fotball i ein Stavanger-klubb, så blir det mange reiser att og fram.

Fleire stikk innom

Lill Dybdal sit på Kvitsøy-ferja på veg til fastlandet. Ho skal levere frå seg hunden Gizmo, før ho og mannen skal på sydenferie.

Lill Dybdal meiner det er viktigaste med gratis bilbillett er at det er lettare å halde kontakt med vener og familie. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Me får fleire besøk etter at det blei gratis å ta med bilen på ferja. Det er lettare for folk å ta turen innom når dei ikkje må ut med fleire hundre kroner for eit tilfeldig besøk, seier Dybdal.

Gratis ferje aukar overskottet

Ole Olsen står på sida av ein ny maskin dei har kjøpt, inne på trevarefabrikken. Den kosta mykje pengar. Det kjem gjeninnføring av ferjebetaling for bilar, frå 1. mai, også til å gjera.

Ole Olsen er eigar og leiar av trevarefabrikken Meling på Kvitsøy Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– For oss som held til på ei øy utgjer transporten store kostnader. Når me kan køyra gratis på ferja med vogntog og lastebilar så betyr det høgare overskott i bedrifta, seier han.