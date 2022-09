– Han har alt å vinne på dette. Om folk ikke visste hvem Mímir Kristjánsson var før, gjør de i alle fall nå, mener politisk kommentator og tidligere Frp-politiker Trond Birkedal.

Lørdag 17. september deler Rogaland fylkeskommune ut 30.000 gratiseksemplarer av Rødt-politiker Mímir Kristjánssons bok «Mamma er trygda».

Boken blir delt ut i forbindelse med prosjektet «Hele Rogaland leser».

– Når fylkeskommunen gir ham så mye oppmerksomhet, har de tråkket over en grense. Det er ett år igjen til lokalvalget, og fylkeskommunen blander seg på et vis inn i det, sier Birkedal.

Trond Birkedal, politisk kommentator og tidligere Frp-politiker. Foto: Elise Pedersen / NRK

Lars Kolbeinstveit, filosof knyttet til Civita, skrev anmeldelse av Kristjánssons bok kort tid etter utgivelsen i 2019.

Han har delte meninger om fylkeskommunens valg av bok.

– Jeg synes det er et godt prosjekt, og denne boka kan bidra til å treffe flere av de som ikke leser. Men det kan kritiseres fordi det kan oppfattes som en innblanding i valgkampen, sier han.

«Mamma er trygda» kom ut i 2019, og er i sjangeren biografisk litteratur. Boken fikk god mottakelse av litteraturanmeldere. Foto: Kagge forlag

Positiv til at bokvalget er kontroversielt

Prosjektleder for «Hele Rogaland leser», Stig Beite Løken, mener boken til Kristjánsson er en bok som passer perfekt til leseprosjektet.

– Vi har alt dette i bakhodet når vi skal velge bok, men denne lå øverst på listen. Det er det flere grunner til. Den er lettlest, rørende, tankevekkende og engasjerende.

Han er synes ikke det er problematisk til at bokvalget er kontroversielt.

– Hvis vi hvert år velger en bok som ingen reagerer på i det hele tatt, betyr det at vi har tatt veldig trygge valg.

Løken mener boka ikke er partipolitisk, bare politisk. Han ønsker at litteraturen skal bli en snakkis.

– Hvis boka får folk til å engasjere seg, uavhengig av side, synes vi det er positivt.

– Ikke et valgmanifest fra Rødt

Mímir Kristjánsson tror ikke at bokvalget til «Hele Rogaland leser» kommer til å påvirke lokalvalget.

– At fylkeskommunen blander seg i valget, synes jeg er søkt kritikk. Boken kom for tre år siden og handler primært om moren min. Det er selvfølgelig mulig å lese politikk ut av den, men det er ikke et valgmanifest fra Rødt. Jeg stiller ikke til lokalvalg, og det er ikke valg i år, men neste år.

Mímir Kristjánsson. Foto: Rødt

Han mener litteraturen vil bli fattig om man ikke kan tåle at bøker har politikk i seg.

– Vi må slutte å være redd for ting man ikke er enige i. Man har godt av å lese ting man er uenige om.

– Feilvurdering fra fylkeskommunen

Boken fra 2019 er Kristjánssons personlige fortelling om moren som ble skilt, fikk kreft og har gått på trygd i mange år. Samtidig tar den opp spørsmål om hvordan samfunnet ser på mennesker som går på trygd.

Birkedal mener problemet kommer når det er fylkeskommunen som deler ut boken. Kristjánsson er aktiv politiker og sitter på Stortinget.

– Det er helt klart en feilvurdering. Jeg forventer at neste gang det offentlige skal dele ut bøker gratis, må det bli tatt en voksnere vurdering enn i denne saken, sier han.

Lars Kolbeinstveit. Foto: CF-Wesenberg / Kolonihaven.no

Kolbeinstveit synes det er forståelig at bokvalget skaper diskusjon.

– Samtidig tror jeg det er viktig at man ikke kan kreve at det skal være noen form for politisk balanse fra fylkeskommunen sin side, sier Kolbeinstveit.