Funnet bil, men ikke fører

Politipatrulje observerte den stjålne bilen i Løkkeveien i Stavanger, og da var den i et sammenstøt med en annen bil. Politiet fikk tidligere i dag flere meldinger om bilen som var stjålet fra Randaberg, og at denne kjørte med høy fart. Det var da fare for sammenstøt. Politiet viste ikke hvem som kjørte bilen eller hvorfor vedkommende kjørte så fort.

Publikum har etter det meldt flere observasjoner, og bilen ble funnet forlatt på Tasta. Det pågår søk etter fører.