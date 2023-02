Funnet 23 kontaktbesetninger etter tuberkulosefunn i Rogaland

De seks personene som er bekreftet smittet med tuberkulose i Rogaland har alle vært i kontakt med ei ku som hadde storfetuberkulose i november.

Mattilsynet har sporet kontakter fra de smittede dyrene fra fem år tilbake i tid og funnet 23 kontaktbesetninger etter tuberkulosefunnet.

Norge har fristatus for storfetuberkulose, og sykdommen har ikke blitt funnet i besetningen siden 1986, ifølge seksjonssjef i mattilsynet Kari Haugstad.



– Sporingen vår nå viser at vi har et storfehold der kua kom fra i Suldal kommune, også vet vi at det har blitt solgt et dyr til Masfjorden kommune i Vestland der det også er påvist smitte på ei ku, sier Haugstad.