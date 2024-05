Fullt på hotell i Haugesund

Haugesund er den byen i landet som hadde størst økning i hotellbelegg i første kvartal. Økningen var på 26,7 prosent, opplyser Wiederstrøm Hotel Consulting.

Hotellsjef Nancy Vikra på Banken Hotel i Strandgata forteller til Haugesunds avis at noe har skjedd i hotellbransjen i byen.

– Først og fremst er det høy aktivitet hos Aibel, men det er også andre prosjekter. Hos oss er det stort sett fullt hver eneste tirsdag og onsdag, sier hun.



– Det er mange som sier at det er umulig å få et hotellrom i Haugesund spesielt tirsdager og onsdager. Mange må bo i Stavanger, Nancy Vikra.