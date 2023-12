Fullt hus på folkemøte for å beholde gratis ferjer

Rundt 100 personer hadde møtt opp på folkemøtet om gratis ferjer som lørdag ble arrangert på Kvitsøy.

Flertallet av fylkespolitikerne har bestemt at det ikke lenger skal være gratis for biler på ferjene tilknyttet fylkesveiene i Rogaland. Det har det vært store protester mot fra reisende og næringsdrivende som igjen må betale.

Leder for transportkomiteen på Stortinget Sigbjørn Gjelsvik fra Sp var også med på folkemøtet på Kvitsøy.

Det er en av Senterpartiet sine fanesaker at det skal være gratis ferjer. De fikk igjennom i Stortinget at det ble bevilget penger til fylkene med ferjesamband for at de skulle bli gratis. Men det er opp til fylkeskommunene hvordan de vil disponere pengene.