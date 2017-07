Så mykje brukbart elutstyr kastar me

– Det er trist å sjå kor mykje me bruker og kastar, seier Aurora Tjelflaat frå avfallsselskapet IVAR sin gjenvinningsstasjon på Sandnes.

Ifølgje Aurora Tjelflaat er det mange kundar som har blitt flaue når ho har kome for å sjekka tilstanden på det dei kastar. Foto: Anders Fehn / NRK

Dei siste to vekene har dei sjekka tilstanden på 2000 elektriske artiklar som har blitt kasta her. Ei undersøking som ifølgje avfallsselskapet er den første av sitt slag her i landet. Resultatet syner at 42 prosent av alle elartiklane som blei kasta fungerte heilt fint.

– Det kjem inn spesielt mange TV-skjermar som fungerer. Årsaka til at dei blir kasta er at folk ofte vil ha det nyaste og beste som kjem inn på marknaden, seier ho.

Som ein kan sjå i tabellen under så sit det lengst inne å kasta ein vaskemaskin som fungerer, medan dei fleste PC-tastatur som blir kasta fungerer heilt fint.

Få heile oversikten her Produkter Prosent brukbare PC-tastatur 67% PC-TV-skjermer 56% Lamper 51% Høyttalere 46% Printere 44% Frysebokser 43% Komfyrer 41% Ovner 40% Stereo 38% Kjøleskap 37% Oppvaskmaskiner 31% Støvsugere 27% Vaskemaskiner 20%

– Gjenbruken må opp

– Resultatet syner at gjenbrukspotensialet er stort når det kjem til elartiklar, seier Tord Tjelflaat, assisterande avdelingsleiar hos IVAR.

I dag er det ikkje meir enn 1,6 prosent elartiklar som blir brukt på ny i Noreg.

– Dette er for lite. Når styresmaktene seier at gjenbruk skal prioriterast så må me få på plass tiltak, seier Tjelflaat.

Han meiner at ein til dømes må inngå avtalar med bedrifter som ønsker å reparera og selja vidare brukte elartiklar. I tillegg til å få på plass fleire byttebuer, slik dei har på stasjonen sin i Sandnes. Her kan folk plukka gratis med seg det som kjem inn, og då NRK var på besøk tok det ikkje meir enn 50 sekund før ein flatskjerm hadde skifta eigar (sjå video).

Byttebua ikkje med i undersøkinga

Ifølgje Tord Tjelflaat kastar nok nordmenn nærmare 50 prosent brukbare elartiklar, sidan det som kjem inn til byttebua ikkje blei registrert.

Dei er nå i gang med eit arbeid der dei ønsker å finna ut kva type artiklar det er som oftast hamnar i byttebua og mengda dette utgjer.