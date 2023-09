Fulle vannmagasiner må tappe ut vann

Enkelte vannmagasin her i landet er nå så fulle at de er nødt til å tappe ut vann fra magasinene for å unngå oversvømmelse.

Ved vannmagasinet Blåsjø, som er Norge største kraftmagasin målt i kraftproduksjon, er fyllingsgraden rundt 80 prosent denne uken, mot rundt 40 prosent på samme tid i fjor.