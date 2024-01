Full stopp i trafikken på E39 i Tysvær

Det er et kjøretøy som står fast ved Frekasundbru på E39 i Tysvær. Det gjør at trafikken stopper opp, sier trafikkoperatør Arne Viken i Veitrafikksentralen. Entreprenør har fått beskjed og skal være på vei. Det står mange vogntog i køen for å komme seg forbi kjøretøyet som står fast. Viken vet ikke hvilket type kjøretøy som ikke kommer seg videre.