Uvêr fører til at all helikoptertrafikken til og frå oljeinstallasjonar ute til havs er kansellert.

– Det er veldig høge bølgjer, derfor er trafikken stoppa på alle basar på grunn av tryggleiken, seier Petter Sem-Henriksen, som er driftssjef i Bristow Norway.

Det er Hammerfest, Kristiansund, Florø, Bergen og Sola som er ramma.

Vil ikkje ta opp att flyginga i dag

Grensene for kor høge bølgjene kan vera når dei flyr er åtte meter på dagtid, og seks meter om natta.

Ifølgje Bristow vil kanselleringane gjelda ut dagen.

– Etter meldingane me har fått vil bølgjehøgda dagen ut. Dermed blir flygingar kansellert og sett opp i morgon og i over i morgon for å ta att det tapte, seier Sem-Henriksen.

På heliport.no er det full oversikt og oppdatert informasjon om avgangane og ankomstane.