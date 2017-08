Full krangel om gangbru på Launes

– Min påstand er at det ikke er sånn staten skal behandle en kommune, sier ordfører i Eigersund, Odd Stangeland (Ap).

Tirsdag åpner endelig den nye flomsikre Launes bru – halvannet år etter at flommen etter ekstremværet Synne ødela den forrige.

Parallelt med jernbanebrua går det imidlertid en gang- og sykkelbru. Den er ikke flomsikker. Bane Nor har tilbudt seg å sikre den, men sender regningen på 4,6 millioner til kommunen.

– Beskjeden kom 16. august – det er for kort frist for en kommune, sier Stangeland.

Får støtte fra Pollestad

Gangbrua er kommunal og derfor kommunens ansvar, men ordføreren mener Bane Nor har skadet gangbrua når de har bygget ny jernbanebru og vil derfor ikke betale for utbedringen.

– De graver ut bunnen under gangbrua, og så ønsker ikke Bane Nor å rydde opp etter seg, sier han.

Stangeland får støtte av stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

– Jeg forstår godt frustrasjonen til innbyggerne og ordføreren i Eigersund. Jeg mener det er helt åpenbart at den som utbedrer og bygger ut jernbanen, også må dekke skadene det påfører andre ting, sier han.

Pollestad har sendt skriftlig spørsmål til samferdselsministeren der han ber statsråden ordne opp.

– Jeg har spurt om han vil bidra til at saken blir løst raskt, og at staten betaler det det koster sånn at innbyggerne i området kan få glede av turstien som går over gangbrua, sier Pollestad.

Ordfører Odd Stangeland i Eigersund kommune var på plass da arbeidene med å sikre Launes jernbanebru startet. Han mener staten og Bane Nor skal ta regningen for å sikre gangbrua også. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Skjønner at regningen kom brått på

Bane Nor avviser at de har skadet gangbrua under arbeidet med jernbanebrua.

– Vi har i lang tid sagt at det må gjøres noe med gangbrua – senest i et brev i juli, sier Torgald Sørli, kommunikasjonsmedarbeider i Bane Nor.

– Men jeg har forståelse for at regningen – selve summen det vil koste – kom brått på.

Poenget med den nye jernbanebrua er at den øker vanntilstrømmingen slik at vannet ikke presser like mye på selve brua. Men dette betyr økt trykk på gangbrua som står ved siden av, påpeker Sørli.

– Vi ser på gangbrua med bekymring og anbefaler at det blir gjort utbedringer. Hvis ikke anbefaler vi at den stenges, sier han.

Ønsker ingen konfrontasjon

Bane Nor tror ikke at brua ryker i morgen, men at den kan svekkes over tid. Sørli understreker at brua er kommunens ansvar.

– Det er opp til kommunen om de vil stenge brua. Vi stenger den ikke, sier Sørli, og legger til:

– Vi ønsker ikke en konfrontasjon med kommunen. Men vi er bekymret for sikkerheten for gangbra, og mener at den bør utbedres og har sendt over et anslag over kostnadene til kommunen. Så håper vi at en dialog med kommunen vil gi en løsning i nærmeste fremtid.