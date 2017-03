Full fart i boligmarkedet

Mørketiden for boligmarkedet i Stavanger er over. Det skriver E24. I morgen legger meglerbransjen frem boligprisstatistikken for februar, og direktør i Privatmegleren Grethe Meier sier til E24 at markedet har ekspodert. Det har blitt solgt 45 boliger i februar – på samme tid i fjor var det solgt 18.