Fugleinfluensa påvist på verpehøns i Rogaland - 7500 høns avliva

Dette kjem fram av ei pressemelding Mattilsynet har sendt ut torsdag kveld, om at ei besetning av verpehøns i Klepp kommune i Rogaland har fått påvist fugleinfluensa.

– Dette er ein veldig alvorleg situasjon for fjørfeproduksjonen i Rogaland, og potensielt for resten av landet. Fugleinfluensa fører som regel til alvorleg sjukdom og død hos smitta fuglar, seier Ingunn Midttun Godal, administrerande direktør i Mattilsynet.

Sjukdomen er svært smittsam mellom fuglar.

– Alle dyr i det smitta fjørfehaldet er avliva og det blir pålagt restriksjonar for fjørfehald i eit større område rundt besetninga for å hindre vidare smittespreiing.

Det er svært låg risiko for at menneske blir smitta av fugleinfluensaen, men enkelte variantar kan gje smitte. Vidare prøveanalysar vil avklare endeleg kva slags variant det er snakk om i dette tilfelle.

Innfører tiltak

Det var onsdag at Mattilsynet vart varsla. Veterinærinstituttet har analysert prøvar som viser at dette er fugleinfluensa. Nærare undersøkingar blir gjort for å avklare kva slags type fugleinfluensa det er.

Dette er fugleinfluensa Ekspandér faktaboks Fugleinfluensa (aviær influensa) blir forårsaka av influensavirus A og er smittsam virussjukdom hos fuglar, men kan også smitte til andre dyreartar. Ulike variantar av fugleinfluensa fører til sjukdom av ulik alvorsgrad. Den alvorlege forma heiter høypatogen fugleinfluensa (HPAI), og ein mindre alvorleg heiter lavpatogen fugleinfluensa (LPAI). Hos fjørfe kan den alvorlege forma føre til ein dødelegheit nær 100 prosent. Nokre typar høypatogen fugleinfluensavirus kan i svært sjeldne tilfelle smitte frå fugl til menneske. Hos fjørfe gir HPAI oftast rask dødelegheit i fjørfeflokken. I andre tilfelle kan ein sjå luftvegssymptom eller sentralnervøse symptom. Ved infeksjonar med LPAI hos fjørfe ser ein ofte ingen symptom, eller milde luftvegssymptom. Enkelte virus av LPAI kan mutere og bli til HPAI-virus. Den alvorlege forma av fugleinfluensa har førekome i heile verda. I Europa blir det påvist tilfelle hos både tamme og ville fuglar kvart år. Talet på det og land varierer frå år til år.

Det er førebels ikkje kjent korleis smitten har kome inn i besetninga.

– Me jobbar med å få fullstendig oversikt over situasjonen og vurderer fortlaupande kva slags tiltak som er nødvendig. Ytterlegare tiltak kan kome i den nærmaste tida på kort varsel, seier Godal.

Eit tiltak no er portforbod i enkelte delar av Rogaland. Mellom anna må alle typar tamme fjørfe haldast innandørs eller i ei innhegning med tett tak og nettingvegger viss dei er ute.

Inntil vidare anbefaler dei også så lite forflytting av fjørfe og egg frå garder i dette området som mogleg.

Viktig med smittevern

Det viktigaste nå er at alle som har fjørfe og andre fuglar har gode smitteverntiltak, slik at dei unngår smitte. Pass på at fuglane dine ikkje har direkte kontakt med ville fuglar, eller indirekte kontakt som til dømes via avføring frå disse, seier Godal.

Fugleinfluensa er ein meldepliktig sjukdom. Fjørfebønder og andre som har fuglehald må derfor straks ta kontakt med Mattilsynet dersom dei mistenker å ha fugleinfluensa i besetninga.