Fugleinfluensa påvist på Haugalandet

To stadar på Haugalandet bekreftar Mattilsynet at daude fuglar hadde fugleinfluensa, skriv Haugesunds avis. NRK har tidlegare omtalt at ornitologar frykta nett dette.

– Det var ikkje overraskande. Vi fekk testane bekrefta seint fredag etter arbeidstid, seier spesialinspektør i Mattilsynet Olav Tørresdal til avisa.

Dei reknar med at ein kjem til å finne fleire daude fuglar i fylket i tida som kjem, og oppmodar alle sterkt til å unngå å ta på dyra.

Mattilsynet ynskjer melding om funn av døde fuglar.

Biletet under er av ein død havsule funnen på Orrestranda førre veke. Det er ikkje kjend om fuglen var smitta, men ornitologar mistenkjer det.